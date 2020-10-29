Astrolog Aygül Aydın: Duyduk duymadık demeyin, cumartesi günü 17:49’da boğa burcunda dolunay gerçekleşecek

Astrolog Aygül Aydın, 31 Ekim Cumartesi günü 17:49’da boğa burcunda dolunay gerçekleşeceğini yazdı. Boğa burçlarıyla ilgili, "Ay’ın bulunduğu burç insanın duygusal tepkilerini, alışkanlıklarını, hassasiyetlerini gösterir. Boğa burcu demek huzur ve aşk demektir. Parasal anlamda güvenli olmayı istemektir. Para, aşk, entrika, haksızlık ne ararsanız işin içinde olabilir" diyen Aydın, "Güven ihtiyacınızı bulmanız gerekiyor. Bunu asla bir mülk ya da zengin bir ilişkiye bağlıyor olmamalısınız. Entelektüel becerilerinizden faydalanın ve iletişimi, sevgiyi ve bilgiyi tercih edin. Güven ihtiyacınızı maddesel konularda aramaktan vazgeçmeniz gerekiyor" dedi.

"Bir mavi ay kapıya dayandı" diyen Aydın, 'mavi ay'ı şöyle açıkladı:

"Bir ay içinde iki tane dolunay yaşanırsa buna mavi ay diyoruz. Bu iki hafta hayatınıza dahil olan konular 19 Ekim 2021 yılına kadar sürecek."

"Ay’ın bulunduğu burç insanın duygusal tepkilerini, alışkanlıklarını, hassasiyetlerini gösterir. Boğa burcu demek huzur ve aşk demektir. Parasal anlamda güvenli olmayı istemektir. Para, aşk, entrika, haksızlık ne ararsanız işin içinde olabilir" diyen Aydın devamında şunları kaydetti:

Birine ya da bir şeye güvenmek istiyorsunuz. Belki de bir ağaca yaslanmak istiyorsunuz.

Bu dolunayın içinde hem Venüs hem Uranüs çok güçlü konumdalar. İhtiyaçlarımızı fark edeceğiz ve bu durum bizi oldukça tedirgin edecek. Bu mavi ay ilişkinizde bir yerlerde bir çözülme getirmeye doğru sizi götürecek. Bir şey olacak ve siz sevgiye, aşka ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu göreceksiniz. Aynı zamanda bu parasal konularda duyduğunuz ihtiyacında arttığını gösterebilir. Venüs gezegeni maddesel güzelliklerin peşinde koşar. Size bunu dikte eder. Anlık bir şey olur ve parayla saadet olmadığını görürsünüz.

Sevmenin bir insanın yanınızda olmasına yetmediğini görürsünüz.

Paranız olsa da birinin sizi sevmesine gücünüzün yetmediğini fark edersiniz.

Güven ihtiyacınızı bulmanız gerekiyor. Bunu asla bir mülk ya da zengin bir ilişkiye bağlıyor olmamalısınız. Entelektüel becerilerinizden faydalanın ve iletişimi, sevgiyi ve bilgiyi tercih edin. Güven ihtiyacınızı maddesel konularda aramaktan vazgeçmeniz gerekiyor.

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