Astrazeneca ve Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri Koronavirüs aşısıyla ilgili ellerindeki tüm verileri yayımladı

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Astrazeneca ve Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri Koronavirüs aşısıyla ilgili tüm verileri hakemli bir bilimsel dergide yayımlayan ilk aşı geliştiricileri oldu. Aşının Koronavirüs hastalarında yüzde 70 etkili olduğu doğrulandı.

Lancet'teki makalede Astrazeneca ve Oxford'un aşının etki oranını yüzde 90'a çıkarmak için çalışmalarını sürdürmesi gerektiği belirtildi. Bu durumun Astrazeneca/Oxford aşısının kullanılmaya başlamasını geciktirebileceği ifade edildi.

Verilere göre aşı, ilk olarak yarım dozu alan kişileri korumakta yüzde 90 etkili oldu. 2 dozun tamamını alanlarda ise bu oran yüzde 62'ye düştü. Astrazeneca/Oxford, tüm klinik sonuçları bir havuzda toplayarak aşının yüzde 70 etkili olduğunu duyurdu.

Aşı geliştiricilerinin araştırmacıları, hangi dozaj kullanımının daha etkili olacağını tespit etmeye çalışıyor.

John Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan Maria Deloria Knoll, Lancet'te yayımlanan verilere eşlik eden değerlendirmesinde yine de sonuçların Astrazeneca/Oxford aşısının "güvenli, iyi tolere edilmiş ve etkili" olduğunu belirtti. Knoll bu aşının aynı zamanda daha ucuz, ayrıca üretimi ve taşıması daha kolay olduğuna dikkat çekti. Astrazeneca/Oxford Koronavirüs aşısının dozunun 2 veya 3 dolar olacağı belirtildi.

Astrazeneca ve Oxford, ellerindeki verilerle aşılarının toplu aşılanmada kullanılmaya başlanması için denetim kurumlarına başvurmaya başlayacaklarını bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) göre bir aşının kabul görebilmesi için en az yüzde 50 oranında etkili olması gerekiyor.