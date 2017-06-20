Astral seks nedir?

Hipnoterapist ve astral seyahat uzmanı Steve G. astral seksi anlattı. Steve G. Jones astral seksi “tıpkı uyku ile uyanıklık arasında düşer gibi, uçar gibi, ayağı kayar gibi hissetmek” şeklinde açıklıyor.

İngiliz Mirror gazetesine konuşan Jones, insanların kendini bu deneyimi yaşayabilmek için eğitebileceklerini söylüyor.

Astral seks yapan bir çiftin fiziksel olarak bir birleşme yaşamadığını ama aynı hazzı alabileceklerini vurgulayan hipnoterapist, bu deneyimin ruhlar arası bir birleşme olduğunun altını çiziyor.

“Astral bedeninizi keşfettikçe hissettikleriniz çok daha yoğunlaşacak ve ruhunuzu göreceksiniz” diyen Steve G. Jones, bu deneyimde orgazm taklidi yapma gibi bir durumun da söz konusu olmadığını söylüyor.

Nedir?

Kişinin uyku gibi ruh ve beden bağlarının gevşediği hallerde astral beden (Spiritüalizm’de duble) denilen süptil maddelerden oluşan bedeniyle fiziksel bedeni dışında, bilinci yerinde olarak, başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ve bu bedeniyle geçirdiği deneyimler.