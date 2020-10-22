AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Koronavirüs aşısının klinik denemelerine katılan bir gönüllü hayatını kaybetti

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Brezilya'da ilaçların denetlenmesinden sorumlu olan hükûmet kurumu Anvisa, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısının klinik denemelerine katılan bir gönüllünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anvisa ve Oxford, klinik denemelerin devam edeceğini söyledi. Oxford Üniversitesi'nin açıklamasında, "Klinik denemelerin güvenliği hakkında bir endişe bulunmuyor" denildi.

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgili bir kaynak, Covid-19 aşısı yapılan bir kişinin ölmesi durumunda denemelerin durdurulacağını, bu sebeple ölen kişinin büyük ihtimalle menenjit aşısı yapılan kontrol grubundan olduğunu söyledi.

Klinik denemelerin üçüncü aşamasının koordine edilmesine yardımcı olan Sao Paulo Federal Üniversitesi, "Her şey beklendiği gibi devam ediyor. Katılımcılarda aşıya bağlı bir problem gözlemlenmedi" açıklamasında bulundu.

Üniversite sözcüsü, Brezilya'da klinik denemeler için seçilen 10 bin kişinin 8 binine aşının yapıldığını söyledi.

CNN Brezilya, ölen gönüllünün 28 yaşında olduğunu ve Covid-19'a bağlı gerekçelerden hayatını kaybettiğini belirtti.