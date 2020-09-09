AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Covid-19 aşısının klinik denemeleri durduruldu

T24 Dış Haberler

AstraZeneca, bir denekte "açıklanamayan" bir hastalığın görülmesinin ardından Koronavirüs aşısıyla ilgili tüm klinik denemelerini durdurduğunu açıkladı.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşı, sonuca en yakın adaylardan biri olarak görülüyordu. Klinik denemelerin durdurulması aşının yıl sonunda kullanıma hazır olacağı umutlarını kararttı.

Klinik denemeleri güvenlik verilerinin bağımsız bir komite tarafından incelenmesi için gönüllü olarak durdurduklarını duyuran Astrazeneca, hastalanan kişinin durumu hakkında incelemeleri hızlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Açıklamada, "Bu, klinik denemelerde potansiyel olarak açıklanamayan bir hastalık yaşandığında yapılan rutin bir hamledir" denildi.

Bahsi geçen hastalığın ne olduğu ve ne zaman meydana geldiği açıklanmadı. Haberi ilk duyuran Stat News'un aktardığına göre hastanın iyileşmesi bekleniyor.

New York Times'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Britanya'daki bir hastanın omuriliğini etkileyen bir ilhtilaplanma görüldü.

Kararın açıklanmasının ardından ABD'de AstraZeneca'nın hisseleri yüzde 8'den fazla değer kaybetti.