AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısı için güçlerini birleştirdi

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Britanyalı ilaç şirketi AstraZeneca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştirme yolunda büyük yol kateden Oxford Üniversitesi ile güçlerini birleştirdi.

AstraZeneca aşının geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıltılması konusunda Oxford Üniversitesi'ne yardımcı olacak.

Britanya Ticaret Bakanı Alok Sharma iş birliğinden memnun olduklarını söyledi ve bunun aşının klinik testleri geçmesi durumunda herkese ulaştırılabilmesi için çok önemli bir adım olarak nitelendirdi.

AstraZeneca yöneticisi Pascal Soriot, "Güçlerimizi birleştirerek virüsle mücadele edecek ve insanları jenerasyonun en tehlikeli pandemisinden koruyacak aşının küreselleşmesini hızlandırmayı umuyoruz" dedi.

Financial Times'a konuşan Soriot, AstraZeneca-Oxford iş birliğinin sene sonuna kadar 100 milyon doz aşıüretmeyi planladıklarını ve stok konusunda Britanya'ya öncelik vereceklerini söyledi.

Oxford'un Jenner Enstitüsü'ndeki bilim insanları geçen sene insanlara zararsız olduğu kanıtlanan bir aşıyı geliştirdiği için sürece aşı geliştiren diğer ekiplerden bir adım önde başladı. Jenner'dakiler bu aşıyı geçen sene eski bir Koronavirüs türüne karşı geliştirmeye başlamıştı.

Bu sayede Oxford, salgın sırasında ilk aşamaları hızlıca aşabildi. Ekip, önümüzdeki ayın sonunda geliştirdiği aşıyı 6 binden fazla kişinin üzerinde denemeyi düşünüyor ve aşının sadece güvenli olduğunu değil, işe yaradığını da göstermek istiyor.

New York Times'ın aktardığına göre Oxford'daki bilim insanları şimdi denetleme kurumlarından "acil durum onayı" bekliyor. Bilim insanları bu onayın alınması durumunda birkaç milyon doz aşının gelecek Eylül ayında hazır olacağını söyledi

Oxford, beklediği onayı alabileceği yönde olumlu haberler aldı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Rocky Dağları Laboratuvarı'nda geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford'un geliştirdiği aşıdan yapıldı. Hayvanlar ağır seviyede virüse maruz bırakıldı. Laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.