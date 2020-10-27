AstraZeneca: Geliştirilen Koronavirüs aşısı hem gençlerde hem yaşlılarda bağışıklık oluşturuyor

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının yaşlı ve genç yetişkinlerde bağışıklık oluşturduğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, AstraZeneca deneme aşamasının sürdüğü Koronavirüs aşısında son duruma ilişkin bilgiler verdi. Şirket, aşının hem genç yetişkinlerde hem yaşlılarda etkili olduğunu söyledi. Aşını yaşlı insanlarda daha az yan etki oluşturduğu belirtildi.

AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısı henüz faz 3 deneme sonuçlarına dair verileri paylaşmadı. Bu veriler, aşının daha geniş gruplarda denenmesinin önünü açacak.

Koronavirüs salgını dünya genelinde şu ana kadar 1.15 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu.