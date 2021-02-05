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Koronavirüs

AstraZeneca'dan mutasyonlu virüs açıklaması

05 Şubat 2021 20:50

Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın ardından AstraZeneca da aşısının mutasyona karşı etkili olduğunu açıkladı. 

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyonuna karşı da etkili olduğu belirtildi.

Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada, yeni verilerin aşının yalnızca orijinal virüse karşı değil, aynı zamanda yeni mutasyon B.1.1.7'ye karşı da koruma sağladığının altını çizdi.

Oxford aşı denemelerinde görev alan Profesör Sarah Gilbert ise Koronavirüslerin, influenza virüslerine oranla mutasyona daha az eğilimli olduğunu ancak bir pandemi sırasında dolaşımdaki virüsler arasında bir mutasyonun hakim olmasının beklenebileceğini ifade etti.

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