AstraZeneca da Koronavirüs ilacı için başvuruda bulundu

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden Covid-19'u önlemeye yönelik yeni bir tedavi ilacı için acil kullanım izni vermesini talep ettiğini açıkladı.

Bugün yaptığı açıklamada, şirket, ilacın insanlarda herhangi bir Covid-19 semptomu geliştirme riskini %77 oranında azalttığını gösteren 5 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen deneyin son aşama verilerini de paylaştı.

AstraZeneca, AZD7442 adı verilen bir antikor tedavisi olan tedavi yönteminin, Covid-19 aşıları karşısında yeterince güçlü bir bağışıklığa sahip olmayan kişilerin korunmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

Aşılar, hedef antikorlar ve enfeksiyonla savaşan hücrelerden oluşan bir cephane geliştirebilmek için aktif bir bağışıklık sistemine güvenirken, AZD7442, enfeksiyon durumunda virüsü kontrol altına almak için vücutta aylarca kalacak şekilde tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içermektedir.