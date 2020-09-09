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Spor

Aston Villa, Ollie Watkins transferiyle kulüp rekoru kırdı!

09 Eylül 2020 15:07

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon kümede kalmayı son hafta başaran Aston Villa, Brentford formasıyla Championship'te 26 gol atan Ollie Watkins'i, kulüp rekoru olan 28 milyon sterline kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer için kulüp rekorunu kırarak 28 milyon sterlin bonservis ücreti ödediğini yazdı. Bu rakamın, bonuslarla beraber 33 milyon sterlini bulabileceği belirtildi.

Watkins, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 50 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.

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