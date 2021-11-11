Aston Villa duyurdu: Gerrard, Premier Lig'e teknik direktör olarak dönüyor

T24 Spor
Premier Lig kulüplerinden Aston Villa, yeni teknik direktörlerinin Liverpool efsanesi Steven Gerrard olduğunu duyurdu.
3 senedir Rangers'ı yöneten teknik adamla Aston Villa'nın 3.5 yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.
Villa, üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından pazar günü teknik direktörü Dean Smith'in görevine son vermişti.
İngiliz ekibi şu anda düşme hattının sadece 2 puan üzerinde, 16. sırada bulunuyor.
Gerrard, geçen sezon Rangers'a 10 yıl sonra ilk İskoç Ligi şampiyonluğunu yaşatmıştı.