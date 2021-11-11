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Spor

Aston Villa duyurdu: Gerrard, Premier Lig'e teknik direktör olarak dönüyor

Eski Liverpool kaptanı ile kulübün 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi

11 Kasım 2021 13:20

T24 Spor

Premier Lig kulüplerinden Aston Villa,  yeni teknik direktörlerinin Liverpool efsanesi Steven Gerrard olduğunu duyurdu.

3 senedir Rangers'ı yöneten teknik adamla Aston Villa'nın 3.5 yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi. 

Villa, üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından pazar günü teknik direktörü Dean Smith'in görevine son vermişti. 

İngiliz ekibi şu anda düşme hattının sadece 2 puan üzerinde, 16. sırada bulunuyor. 

Gerrard, geçen sezon Rangers'a 10 yıl sonra ilk İskoç Ligi şampiyonluğunu yaşatmıştı.

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