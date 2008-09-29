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Yaşam

Aston Martin'e Türk talip

David Beckham ve Roman Abromovich gibi isimlerin satın aldığı ve fiyatı yaklaşık 2 milyon 300 bin dolar olan Aston Martin marka aracı gözüne kestiren ilk Türk belli oldu

29 Eylül 2008 03:00

David Beckham ve Roman Abromovich gibi isimlerin satın aldığı ve fiyatı yaklaşık 2 milyon 300 bin dolar olan aracı gözüne kestiren ilk Türk belli oldu.

2 Türk'ün sınırlı sayıda üretilen Aston Martin marka araca talip olduğunu  ve bu Türkler'den birinin Ali Ağaoğlu olduğu ortaya çıktı. Ağaoğlu, otomobili denediğini kabul etti.

Koleksiyonu çok geniş 

Ferrari'den Mercedes'e kadar birçok lüks otomobile sahip olan ve geniş bir araba koleksiyonu bulunan işadamı Ali Ağaoğlu, Aston Martin'in sınırlı sayıda üretilen bu son model otomobiliyle İngiltere'de test sürüşü yaptığını söyledi.

Bugatti'ye da talip!

"Aston Martin'i beğendim" diyen Ağaoğlu, 1 milyon 500 bin dolarlık Bugatti Veyron'la da test sürüşü yaptığını dile getirdi. Aston Martin One 77 ve Bugatti Veyron arasında kalan Ali Ağaoğlu, hangi aracı alacağına önümüzdeki günlerde karar verecek.

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