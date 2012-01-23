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Yaşam

Aston, Antarktika'yı tek başına geçen ilk kadın BUENO AIRES (A.A)

23 Ocak 2012 14:17

-Aston, Antarktika'yı tek başına geçen ilk kadın BUENO AIRES (A.A) - 23.01.2012 - İngiliz kayakçı Felicity Aston, Antarktika'yı tek başına geçen ilk kadın olarak dünya rekoru kırdı. Antarktika yolculuğunu bugün tamamladığı bildirilen Aston, sadece kas gücünü kullanarak buz kıtayı tek başına kateden ilk insan olarak da tarihe geçti. 33 yaşındaki Felicity Aston, Kasım ayında başladığı ve 59 günde tamamladığı yolculuğu boyunca 1744 kilometre yol aldı.  Twitter mesajıyla yolculuğunu tamamladığını duyuran Aston'ın, varış noktasındaki çadırda kendisini alacak ve ana kampa götürecek uçağı beklediği kaydedildi.

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