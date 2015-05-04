'Astımın görülme sıklığı artıyor'

Türk Toraks Derneği GARD Temsilcisi ve Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, Türkiye'de yaklaşık her 12-13 erişkinden, 7-8 çocuktan birinin astım hastası olduğunu bildirdi.

Gemicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği işbirliğiyle Dünya Sağlık Örgütü'nce kurulan GARD (Global Alliance Against Respiratory Diseases) Türkiye Projesi çatısı altında 5 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için birçok ilde eğitim toplantıları düzenlendiğini hatırlattı.

Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğunun tahmin edildiğini belirten Gemicioğlu, Türkiye'de ise yaklaşık her 12-13 erişkinden, 7-8 çocuktan birinin astım hastası olduğunu aktardı.

Astımın görülme sıklığının yıllar içinde giderek arttığına dikkati çeken Gemicioğlu, şu bilgileri verdi:

"Astım, akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmelerle seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır. Hava yollarındaki bu daralmanın nedeni, mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı-hışıltı-ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Astımı tetikleyen 2 grup risk faktörü vardır. Kişisel risk faktörleri içinde genetik yapı, cinsiyet ve şişmanlık sayılabilir. Çevresel risk faktörleri ise kalıtsal olarak yatkın bireylerde astımın ortaya çıkması ve ağırlığı üzerinde rol oynar. Uygun ilaç tedavisi ile astımlılar, iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır."

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, bu yıl da "Astımınızı kontrol altına alabilirsiniz" sloganı ve "Astım ilaçlarımı doktorumun önerdiği şekilde kullanıyorum, astımdan korkmuyorum" alt sloganıyla 5 Mayıs'ta ve hafta boyunca dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinlikler yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitli illerimizde alışveriş merkezlerinde kurulacak stantlarda astımla ilgili broşürler dağıtılacak, astım bilgilendirme toplantıları ile doktorla yakın iş birliği ve düzenli ilaç tedavisiyle astımlıların hayatlarını kısıtlanmadan yaşayabilecekleri vurgulanacaktır. Bu etkinliklere hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve tüm ilgililer davetlidir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Mersin, Kilis, Osmaniye, Hatay, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Rize, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Burdur, Yalova ve Kırklareli'deki etkinlik programı ve tüm detaylar GARD web adresinde yer almaktadır."