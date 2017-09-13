"Astımın görülme sıklığı 10 yılda bir yüzde 50 artıyor"

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. William Checkley, dünya çapında kronik solunum hastalıklarının başlıca nedeni olan astımla ilgili, "Rakamlar 2017 yılında dünya çapında 540 milyon kişinin astımdan etkileneceğini gösteriyor" dedi. Doç. Dr. Checkley, aslımın "Her 10 yılda bir görülme sıklığının yüzde 50 oranında arttığını" belirtti.

Günümüzde 360 milyon kişiyi etkileyen aslımın görülme sıklığın her geçen gün artarken, hastalığın en önemli nedenleri arasında hava kirliliği geliyor. Özellikle sanayide ve trafiğe çıkan araç sayısında yaşanan artış, hava kirliliğinin de artmasına neden oluyor.

Küresel bir sorun olan hava kirliliği birçok hastalığın da temel sebepleri arasında. Cumhuriyet'te yer alan habere göre astımın da hava kirliliğinden etkilenen hastalıkların başında geldiğini söyleyen Türkiye’de Anadolu Sağlık Merkezi’nin işbirliği içerisinde olduğu Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. William Checkley, “Astımın görülme sıklığı her 10 yılda bir yüzde 50 artıyor” dedi.

Sigara dumanı, küf, ev tozu akarları...

Küf, polen, evcil hayvanların salgı ve tüyleri, ev tozu akarları, hava kirliliği ve sigara gibi alerjenlere maruz kalınmasının astım sıklığını artırdığını anlatan Doç. Dr. Checkley, şöyle konuştu:

“Zaten astım hastası olan insanlarda bu alerjenlere maruz kalınması solunum yollarında iltihaba, solunum yollarının etrafındaki yumuşak dokuların kalınlaşmasına ve mukus salgılanmasına neden oluyor.”

Özellikle hırıltı, sık öksürme, hızlı nefes alıp verme, göğüs sıkışması, boyun ve göğsün içeri doğru çekilmesi gibi belirtilerin astım açısından ciddiye alınması gereken belirtiler olduğunu vurgulayan Checkley, “Hayatı tehlikeye atabilecek ciddi belirtiler ise konuşma zorluğu, mavi dudak veya tırnaklardır. Bu durumda mutlaka hastaneye başvurulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.