Astımı nükseden Meltem Cumbul hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Meltem Cumbul sahne almak için gittiği Kıbrıs'ta astımının nüksetmesi sonucu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan oyuncu tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.
Oyuncu Meltem Cumbul’un, 13. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Girne’deki YDÜ AKKM’de sahnelenecek ‘Göl Kıyısı’ oyunu, Suudi Arabistan üzerinden gelen toz bulutuna takıldı.
Fırtına nedeniyle astımı nükseden Meltem Cumbul, oyun için gittiği Kıbrıs’ta fenalaşınca hastanelik oldu.
Sahne öncesi fenalaşan Meltem Cumbul hastanedeki tedavisinin ardından İstanbul’a döndü.