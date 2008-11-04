Astım yakanızda olabilir

Soğuk hava ve çevresel etkilerle birlikte astım şikâyetlerinde ciddi artış meydana geldiği hatırlatıldı.



Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel, yaz dönemine göre, Ekim ve Kasım aylarında astım şikâyeti ile hastanelerine gelen hasta sayısında yüzde 30 artış olduğunu söyledi. Başhekim Demirel, “Astım, sonbaharın son günlerinden ilkbahara kadar en sık karşılaştığımız sağlık problemlerinden biridir. İklim koşulları, çevresel faktörler, sigara, çeşitli toz ve kokuların solunması hastalığı tetikleyen unsurlardır. Dünya genelinde de astım hastası sayısı her geçen gün artıyor. Öksürük, hırıltı ve solunum zorluğu belirtilerinden olan astım hastalığına karşı dikkatli olunması gerekir. Bu hastalığın belirtisini hissedenlerin bir uzman doktora başvurmalı'' dedi.



Başhekim Demirel, astım hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmalarını. soğuk ve kirli havayla temastan kaçınmalarını, giyimlerine dikkat etmelerini ve küçük egzersizler yapmalarını önerdi. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Demirel, şöyle devam etti: “Tedavisi uzun zaman gerektiren bu hastalıkta hastanın hekimine güven duyması, ilaçlarını zamanında kullanması, düzenli olarak kontrollerini yaptırması hastalıktan kurtulma yoludur. Ülkemizde görülme sıklığı ortalama yüzde 7–8 civarında olan astım hastalığına çok dikkat etmeliyiz.”

