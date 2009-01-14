T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Astım ilaçlarının güvenilirliği inceleniyor

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), astım ilaçlarının güvenilirliğiyle ilgili incelemesini sürdürdüğü bildirildi.

14 Ocak 2009 02:00

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), astım ilaçlarının güvenilirliğiyle ilgili incelemesini sürdürdüğü bildirildi. 

Kirli havalarda astıma dikkat

Astım yakanızda olabilir

FDA'dan yapılan açıklamada, Amerikan ilaç firması Merck'in çok satan ürünü Singulair ilacını alan hastalarda ruh durumunun değişmesi, intihar davranışları ve intiharların görüldüğü yönündeki raporlardan sonra başlatılan gözden geçirme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 9 aylık izleme sürecine karşın henüz bir sonuca varılamadığı, Singulair ve benzeri ilaçlarla ilgili araştırmanın sürdüğü kaydedildi.

FDA'nın ilk kez 1998 yılında onay verdiği Singulair, Merck'in geçen yıl en çok satan ürünü olmuştu. Singulair'in, 2008'de yaklaşık 4.5 milyar sattığı tahmin ediliyor.

İnceleme altındaki diğer astım ilaçları ise AstraZeneca PLC'nin Accolate ile Critical Therapeutics'in Zyflo adlı ilaçları.

Bu arada Merck yetkilileri, şirketin FDA ile işbirliği içinde olduğunu ve ilaçla ilgili kapsamlı çalışmaların sonuçları ve hasta güvenliği raporlarının FDA'ya teslim edildiğini, Singulair'in güvenliğiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söylediler.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24