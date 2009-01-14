Astım ilaçlarının güvenilirliği inceleniyor

FDA'dan yapılan açıklamada, Amerikan ilaç firması Merck'in çok satan ürünü Singulair ilacını alan hastalarda ruh durumunun değişmesi, intihar davranışları ve intiharların görüldüğü yönündeki raporlardan sonra başlatılan gözden geçirme sürecinin sürdüğü belirtildi.Açıklamada, 9 aylık izleme sürecine karşın henüz bir sonuca varılamadığı, Singulair ve benzeri ilaçlarla ilgili araştırmanın sürdüğü kaydedildi.FDA'nın ilk kez 1998 yılında onay verdiği Singulair, Merck'in geçen yıl en çok satan ürünü olmuştu. Singulair'in, 2008'de yaklaşık 4.5 milyar sattığı tahmin ediliyor.İnceleme altındaki diğer astım ilaçları ise AstraZeneca PLC'nin Accolate ile Critical Therapeutics'in Zyflo adlı ilaçları.Bu arada Merck yetkilileri, şirketin FDA ile işbirliği içinde olduğunu ve ilaçla ilgili kapsamlı çalışmaların sonuçları ve hasta güvenliği raporlarının FDA'ya teslim edildiğini, Singulair'in güvenliğiyle ilgili bir değişiklik olmadığını söylediler.