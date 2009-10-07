Astım ilacı Ventolin'le ilgili şok iddia

Dünyanın birçok ülkesinde astım hastaları tarafından en çok tercih edilen ilaçlardan olan Ventolin ve Advair’in bazı çocuklarda astım krizlerini tetiklediği öne sürüldü.



İngiltere’deki Brighton and Sussex Medical School tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu ilaçların içinde yer alan salbutamol ve salmeterol isimli maddeler, Arg16 adlı gen varyantını taşıyan çocuklarda astım riskini yüzde 30 oranında artırıyor. Her insanda bulunmayan bu gen varyantı, ilacın etkisini azaltıyor, bazı durumlarda da hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Uzmanlar, çocuklarda günlük astım ilacı kullanımına başlamadan önce genetik test yapılmasını öneriyor.



3 ile 22 yaş arası değişen hastalar üzerinde yapılan araştırmayı yürüüten doktorlardan Somnath Mukhopadhyay da “Bu bütün dünyada dile getirilmesi gereken bir konu. Çünkü bu ilaçlar oldukça popüler” diyerek duruma dikkat çekti. Astım dünyada 300 milyondan fazla insanı etkileyen bir hastalık. Ayrıca en sık görülen kronik çocuk hastalığı.



