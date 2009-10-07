T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Astım ilacı Ventolin'le ilgili şok iddia

Dünyanın birçok ülkesinde astım hastalarının kullandığı Ventolin ve Advair’in bazı çocuklarda astım krizlerini tetiklediği öne sürüldü.

07 Ekim 2009 03:00

Dünyanın birçok ülkesinde astım hastaları tarafından en çok tercih edilen ilaçlardan olan Ventolin ve Advair’in bazı çocuklarda astım krizlerini tetiklediği öne sürüldü.

İngiltere’deki Brighton and Sussex Medical School tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu ilaçların içinde yer alan salbutamol ve salmeterol isimli maddeler, Arg16 adlı gen varyantını taşıyan çocuklarda astım riskini yüzde 30 oranında artırıyor. Her insanda bulunmayan bu gen varyantı, ilacın etkisini azaltıyor, bazı durumlarda da hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Uzmanlar, çocuklarda günlük astım ilacı kullanımına başlamadan önce genetik test yapılmasını öneriyor.

3 ile 22 yaş arası değişen hastalar üzerinde yapılan araştırmayı yürüüten doktorlardan Somnath Mukhopadhyay da “Bu bütün dünyada dile getirilmesi gereken bir konu. Çünkü bu ilaçlar oldukça popüler” diyerek duruma dikkat çekti. Astım dünyada 300 milyondan fazla insanı etkileyen bir hastalık. Ayrıca en sık görülen kronik çocuk hastalığı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24