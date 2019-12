Astım hastalarına uyarı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon astımlı bulunduğunu, bu rakamın çok daha fazlasının da hasta olduğunun farkına varmadığını belirtti.



Prof. Dr. Tutluoğlu, ilkbaharla artan polenlerin burun akıntısı, gözlerde sulanma, hapşırık gibi belirtileri ortaya çıkardığını, bu şikâyeti bulunanların mutlaka uzmana başvurması gerektiğini bildirdi.



Bülent Tutluoğlu, "Astım Engel Değil" kampanyası kapsamında geldiği Adana'da yaptığı açıklamada, astımın akciğer hava yollarının kronik iltihabi bir hastalığı olduğunu ve insanların yaşam kalitesini bozarak iş gücü kaybına, uyku sorununa, sürekli nefes darlığına yol açabildiğini söyledi.



Hasta olmanın "sürekli astım semptomlarıyla yaşamak zorunda kalınması" anlamına gelmediğini belirten Tutluoğlu, hastalığın kontrol altına alınabildiğini bildirdi.



Astımlı hastaların bu mevsimlerde çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Tutluoğlu, şöyle konuştu:



"Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında hastalık artıyor. Sonbaharlarda ev tozu akarları dediğimiz, gözle görülmeyen, halılarda, yataklarda, yastıklarda, yorganlarda yaşayan canlılarda artış meydana geliyor. Astım vakaları özellikle ilkbaharda polenlere bağlı artış gösteriyor. Çünkü polenler hastalığı tetikliyor. Her yörenin kendisine özgü poleni var. Türkiye'de en çok çimen ve hububat polenlerine karşı alerji görülüyor. Bunlar kilometrelerce öteden gelip insanı rahatsız edebiliyor. Kişide bu dönemde burun akıntısı ve kaşıntı, hapşırık, gözlerde sulanma gibi şikâyetler görülüyorsa bu polen alerjisidir, yani polene bağlı astımdır ve tedavi edilmesi gerekir. Bu tür şikâyetleri olanlar mutlaka bir uzmana görünmeli."



Tutluoğlu, astımlı hastalara bu dönemlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını, polenlerin çok görüldüğü ortamlarda bulunmamalarını, piknik yapmaktan kaçınmalarını, evde ve arabada polen filtreleri kullanmalarını önerdi.



Her yıl 1000-1500 ölüm



Türkiye'de yaklaşık 5 milyon astımlı olduğunun tahmin edildiğini belirten Tutluoğlu, hastalığının farkında varmayanların sayısının ise bunun çok daha üzerinde olduğunu kaydetti.



Astımın halk arasında genellikle nefes darlığı gibi düşünüldüğünü ifade eden Tutluoğlu, "Halbuki öksürükle seyreden astım türleri de var. Bu da hiç azımsanmayacak oranda ve çocuklarda daha fazla görülüyor" dedi.



Astımın kontrol altına alınmaması ve tedavi sürecine gidilmemesi durumunda ölümle sonuçlanan istenmeyen vakalara yol açabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Tutluoğlu, Türkiye'de her yıl bin-bin 500 kişinin astıma bağlı olarak hayatını kaybettiğini bildirdi.



(AA)