Astım hastalarına kül bulutu uyarısı

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, İzlanda'daki yanardağ patlamasından sonra oluşan kül bulutunun bugün ve yarın (18 Nisan 2010) Türkiye'yi etkilemesini beklemediklerini bildirdi. Ancak Çağlar kül bulutu içinde sülfür dioksit gibi kimyasalların olduğunu, bu nedenle de astım ve benzeri solunum yolları rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerektiğini belirtti.





Çağlar, Genel Müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, yanardağ patlamasının Türkiye'ye olası etkileri hakkında bilgi verdi.





İzlanda'daki patlamanın ardından oluşan küllerin 15 Nisan'dan itibaren Orta Avrupa'ya doğru yayılma eğilimi gösterdiğini anlatan Çağlar, bu kül bulutunun içinde sülfür dioksit gibi kimyasalların da olduğunu, bunun astım ve benzeri solunum yolu hastaları için tehlike arz ettiğini söyledi.





Çağlar, kül bulutunun izleyeceği muhtemel yollar hakkında bilgi verirken, rüzgar etkisine bağlı olarak bu yolların farklılıklar gösterebileceğini belirtti.





Eldeki verilere göre, kül bulutunun Balkanlar'a kadar etkili olacağını ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:





''Altı saatte bir gelen meteorolojik verilere göre, kül bulutunun bugün ve yarın ülkemizi etkilememesini bekliyoruz. Kül bulutu, Pazartesi gecesinden itibaren Türkiye'ye yönelmeye başlıyor. Rüzgar akışı bu şekilde devam ederse, 20 Nisan Salı gününden itibaren kül bulutunun Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerini az da olsa etkileyeceğini tahmin ediyoruz.''





Çağlar, meteorolojik olayların beklentileri doğrultusunda gelişmesi halinde bu sonuçların gerçekleşeceğini bildirerek, verilerin değişmesi durumunda kamuoyunu yeniden bilgilendireceklerini kaydetti.





Önümüzdeki hafta içinde yağış değerlendirmesinde de bulunan Çağlar, Ankara için bu akşam yağış beklendiğini söyledi.





Çağlar, yarın Ege, Marmara'nın doğusu ve Güneydoğu Anadolu hariç ülke genelinde yağış beklendiğini, Pazartesi günü de Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in yağışlı olacağını söyledi.





Toz bulutunun az da olsa etkili olmasının beklendiği 20 Nisan Salı günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hariç ülke genelinde yağış olacağını tahmin ettiklerini belirten Çağlar, yağışların toz bulutunu yere indirmede etkili olduğunu, bunun toz bulutunun solunum hastaları için taşıdığı olumsuz etkiyi ortadan kaldırabileceğini kaydetti.





Bir gazetecinin, ''Çeşitli meteoroloji uzmanlarının toz bulutunun bugün ve yarın Türkiye'de etkili olacağı yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Çağlar, ''Biz, bunu modellere, rüzgar durumuna göre söylüyoruz. Onlar da model çıktılarıyla konuşuyorsa, görmek isteriz. Göndersinler, karşılaştıralım'' dedi.

