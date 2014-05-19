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Sağlık

Astım hastaları bazı koşullara dikkat ederek spor yapabilirler

Astım hastalarının merak ettiği spor yapabilirler mi sorusunu uzmanlar yanıtladı

19 Mayıs 2014 14:58

Pek çok astım hastasının merak ettiği spor yapıp yapamayacakları sorusunu uzmanlar yanıtladı. Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı ‘yapılabilir’ şeklinde ancak bazı koşulları var. Çünkü astım hastalarının spor yapması için çevresel faktörler çok önemli. Özellikle toz, kirli hava, polenler, egzoz gazı, tahriş edici maddelere bağlı ağır kokular, kuru ve soğuk havalar astım hastalarının şikayetlerini arttırabilir.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Özel Avrupa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, astım hastalarının spor yapmadan önce ortamı çok iyi seçmeleri gerektiğini söyledi. Baysal, “Aşırı soğuk ve kuru havada, egzoz gazının bol olduğu bir ortamda yapılan sporlarda şikayetler artabilir. Bunun yanı sıra tabanı halı ile kaplı, nemli ve havasız ortamlarda spor yapılması çok sağlıklı değildir.” dedi. 

Özellikle ev tozu alerjisi olan kişilerin bu ortamlarda alerjik şikayetlerinin şiddetlenebileceğini vurgulayan Dr. Mustafa Faysal Baysal, “ Yine polen alerjisi olan kişilerin polen sezonunda polenin yoğun olduğu sabah saatlerinde açık havada spor yapmamaları önerilir.” diye konuştu. “Astımlı kişilerin hangi spor dalını seçeceklerine de dikkat etmeleri gerekir” diyen Baysal sözlerini şöyle tamamladı: “Bu hastalarımıza yüksek tempoda ve soğuk havada yapılan kayak, koşu, buz pateni, dağcılık gibi sporlar önerilir. Yüzme nemli ve ılık ortamda yapılırsa nefes almayı kolaylaştırıp, solunum kaslarının güçlenmesine yol açtığından özellikle önerilir. Astım hastası olan kişiler spor yapmadan önce muhakkak hafif egzersizlerle ısınma hareketlerinden sonra spora başlamalıdır.”

 

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