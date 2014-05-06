Astım değil, ihmal öldürüyor

Solunum yolu rahatsızlığı yaşıyorsanız 'kayıtsızlık' ve 'rehavet' sizin için ölümcül olabilir.

İngiltere'de astım nedeniyle ölen hastaların yarısına yakınının ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ulusal Astım Ölümleri Değerlendirmesi raporuna göre, İngiltere'de 2012'de 1.242 kişi astım nedeniyle öldü.

Bu sayı, yaklaşık 5,5 milyon astım hastasının bulunduğu İngiltere'nin, Avrupa'daki en yüksek astım ölümü oranlarından birine sahip olduğuna işaret ediyor.

Araştırmada, 195 astım hastası ölümü incelendi.

Elde edilen bulgular ürpertici; astım atakları gerektiği gibi kayıt edilmiyor, hastalar uzman kontrolünde tutulmuyor, krizi engelleyici solunum aletleri yerine rahatlatmaya yönelik aletler kullanılıyor...



Belirtiler yok olabilir



Astımdan ölenlerin yaklaşık yüzde 10'unun, hayatlarını kaybetmeden önceki bir ay içinde hastanede astım tedavisi gördüğü, yüzde 21'inin en az bir kere acil servise başvurduğu, yüzde 19'unun sigara içmeye devam ettiği veya evde sigara dumanına maruz kaldığı belirtiliyor.

Bazı hastaların ise reçetelerinde yazılı önleyici ilaçları almadığı ve düzenli astım muayenesi olmadığı belirlendi.

Raporda, astım belirtilerinin gelip geçici olabileceği ve hastaların ilaçlarını almaları gerektiğini unutabileceği belirtilerek, tıbbi personelin bu konuda daha duyarlı olmasının sağlanması gerektiği belirtiliyor.

İngiltere'deki hekimleri çatısı altında buluşturan Royal College of Physicians uzmanı Dr. Kevin Stewart, "Ölümcül olabilen ve olan astım konusundaki gevşekliğimize son vermeliyiz. Bu raporda klinisyenler, hastalar, aileleri ve karar alıcılar için önemli mesajlar var" diyor.

Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden Prof. Chris Griffith de şu açıklamayı yapıyor: "Pratisyen hekimlik yapanlarımız, her tıbbi kurumda astımdan sorumlu bir klinisyen bulundurma tavsiyesini hayata geçirmelidir."

Asthma UK adlı yardım kuruluşunun yöneticisi Kay Boycott, ölen hastaların önemli bir kısmının ölümden önceki bir ay içinde hastaneye başvurmuş olmalarına rağmen gerekli bakımı alamamış olmalarının ürkütücü olduğunu belirterek, "Değerlendirmede, ölümlerin yüzde 46'sının daha iyi bir rutin bakım ile önlenebileceğinin tespit edilmesi içler acısı" diyor.



BBCTürkçe