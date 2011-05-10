-AŞTİ SERVİSLERİNE TEK YÖNLÜ İZİN ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının şehir merkezinde çalıştırdığı servislerle yalnızca AŞTİ'den mahallelere yolcu taşıyabilmesini kararlaştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AŞTİ'deki servis araçlarıyla ilgili meclise sunulan önergeyi okuyan Gökçek, geçtiğimiz ay söz konusu servislerle ilgili verilen kararı hatırlattı. Bu karara göre, AŞTİ'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına, şehir merkezinde servis çalıştırabilmesi için güzergah izin belgesi verilmesinin kararlaştırdığını anımsatan Gökçek, önergede, servis araçlarının yalnızca AŞTİ'den semtlere ücretsiz yolcu taşımaları, semtlerden AŞTİ'ye dönüşlerinde ise yolcu almamalarının istendiğini bildirdi. Böyle bir kararı tüm otobüs firmalarının istediğini, aksi halde haksız rekabete yol açıldığını dile getiren Gökçek, önergeyi oylamaya sundu. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.