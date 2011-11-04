-Asteroid dünyayı sıyırarak geçecek ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Bir uçak gemisi büyüklüğündeki asteroid "2005 YU55" Salı günü Dünya'yı sıyırarak geçecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) verilerine göre, asteroidin dünyaya çarpma ihtimali yok. 400 metre çaplı kozmik kaya, Ay'ın yörüngesine yakın bir mesafeden, yani yaklaşık 324 bin kilometre mesafeden geçecek. Uzaydaki mesafeler dikkate alındığında ise bu, asteroidin dünyayı sıyıracağı anlamına geliyor. Çok sayıda bilim adamı için, güneş sisteminin oluşum döneminden kalan bir parça olan 2005 YU55'in bu ziyareti büyük fırsat. Çünkü asteroidi incelemek için uzaya araç göndermek gerekmiyor. NASA'nın hesaplamalarına göre, benzer büyüklükteki başka bir asteroid ancak 2028'de dünyaya bu kadar yaklaşacak. Ancak çok yakından geçecek olmasına rağmen asteroid, çıplak gözle görülemeyecek. NASA uzmanlarına göre, 2005 YU55'in geçişinin Dünya'da hissedilir bir etkisi de olmayacak. 2005 YU55, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce, güneş sisteminin oluştuğu dönemden kalan ve Güneş etrafındaki yörüngelerinde dönerken "rahatsızlık verecek" ölçüde dünyaya yaklaşan asteroidlerden biri. NASA uzmanlarına göre, 2005 YU55 önümüzdeki 100 yıl boyunca dünyaya çarpmayacak. 30 Haziran 1908'de Sibirya'da meydana gelen Tunguska olayında, bir asteroidin düştüğü varsayılıyor. Asteroid saatte 70 bin kilometre hızla atmosferden geçerek, Tunguska ırmağı üzerinde patladı. Patlamanın yol açtığı basınç dalgası, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yüzlerce katı olarak tahmin edildi. Bu basınç dalgası, Sibirya'daki ormanlık alanın büyük bölümünü yok etti. Tunguska asteroidinin çapının 50 metre olduğu tahmin ediliyor, yani 2005 YU55'in sekizde biri kadar. 2005 YU55'in dünyaya çarpması halinde ise Hiroşima'ya atılan atom bombasından binlerce kat fazla bir etki yaratacağı, büyük deprem ve tsunamilere neden olacağı öngörülüyor.