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Dünya

Asterix kapak illüstrasyonu 1.4 milyon euroya satıldı

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Bir açık arttırma evinden yapılan açıklamaya göre, klasik çizgi roman serisi Asterix’in, orijinal kapak illüstrasyonlarından biri 1

15 Ekim 2017 17:12

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Bir açık arttırma evinden yapılan açıklamaya göre, klasik çizgi roman serisi Asterix’in, orijinal kapak illüstrasyonlarından biri 1.4 milyon euroya satıldı.
Efsanevi serinin yaratıcıları Albert Uderzo ve Rene Gosciny imzalı Asterix Galya Turu (Le Tour de Gaul) kapak resmi, Paris’te Drouot Açık Arttırma Evi tarafından cuma günü arttırmaya çıkarıldı.
İlk olarak 1965 yılında bir albüm olarak yayınlanan hikaye, kurnaz bir kahraman olan Galya’lı Asterix ile iştahlı arkadaşı Obelix’in yerel lezzetler ve şarap toplayarak geçen Fransa seyahatlerini anlatıyor.
Drouot’tan gelen bir açıklamaya göre illüstrasyonun, 180 bin ile 200 bin euro arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.
Galya Kalkanı isimli başka bir Asterix kapak illüstrasyonu ise 1.2 milyon euroya satıldığı duyuruldu.

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