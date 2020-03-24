Asterix'in yaratıcısı Albert Uzerdo, 92 yaşında hayatını kaybetti

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Asterix'in yaratıcısı Fransız çizer Albert Uderzo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Çizgi roman sanatçısının damadı Bernard de Choisy, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Uderzo, Koronavirüs'ten değil, evinde uykusunda geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Son birkaç haftadır çok yorgundu" dedi.

Uderzo, 1959 yılında René Goscinny ile birlikte Fransa popüler kültürünün en tanınan karakterlerinden Asterix'i yarattı. Asterix çizgi romanları dünya çapında 370 milyondan fazla sattı. Uderzo ve Goscinny'nin çizgi romanlarından esinlenen 11 film çekildi ve bir eğlence parkı yapıldı.