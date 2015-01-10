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Dünya

Asteriks'in yaratıcısı, Charlie Hebdo için emekliliğe ara verdi

Asteriks’in yaratıcısı Fransız karikatürist Albert Uderzo, emekliliğine Charlie Hebdo için ara verdi ve iki yeni karikatür paylaştı

10 Ocak 2015 22:43

Asteriks’in dünyaca ünlü yaratıcısı Fransız karikatürist Albert Uderzo, emekliliğine ara vererek Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için çizdiği iki yeni karikatür yayımladı.

Asteriks’in Twitter hesabından yayımlanan karikatürlerden ilkinde Asteriks, “Ben de bir Charlie’yim” diyor, ikinci karikatürdeyse üzgün Asteriks ve Oburiks yere bir gül bırakıyor.

Karikatürlerle ilgili olarak Le Figaro’ya konuşan Uderzo, “Ben sadece, hayatını kaybeden bu karikatüristlerle ilgili hislerimi ifade etmek istedim” dedi.

“İnsanlar nasıl böyle dehşet verici bir şey yapabilir? İnsan denen bir canlı tanımadığı insanları nasıl öldürebilir?” diyen Uderzo genç meslektaşlarına cesaret diledi: “Şimdi sıra genç karikatüristlerde, onlara cesaret dilerim. Meslektaşlarının başına gelen bu korkunç şeyi akıllarında tutacaklardır."

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