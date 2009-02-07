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Kültür-Sanat

Asteriks artık ölümsüz

Çizgi roman Asteriks'in yaratıcısı Albert Uderzo, ölümünden sonra da bu çizgi maceraların devam etmesine izin verdi

07 Şubat 2009 02:00

Çizgi roman "Asteriks"in yaratıcısı Albert Uderzo, ölümünden sonra da küçük Galyalı Asteriks’in maceralarının devam etmesine izin verdi.

Bu yıl 50. yılını kutlayan Asteriks, böylece ikinci bir hayat şansı yakaladı. Uderzo’nun bu kararı Asteriks hayranları için bir 'sürpriz', 81 yaşındaki çizer Uderzo’nun ünlü yayın grubu Hachette Livre için ise 'kumar' niteliğinde.

Etrafında, "Red Kit", "Şirinler" gibi çizgi roman karakterlerinin, yaratıcılarını ölümsüz kıldığını gören Uderzo, Asteriks’in kendisinden daha güçlü olduğunu ve onu yaşatacağını ifade ediyor. Ancak Uderzo, ölümsüzlük yolunda ilerlediği için ne kadar mutlu olsa da kızı Sylvie, babasını hüzünlendiriyor. Çünkü Uderzo’nun, aile şirketinin yüzde 60’ını ünlü yayın grubu Hachette Livre’e satması, çizer ile kızı Sylvie Uderzo’nun arasının açılmasına neden oldu.

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