Astana'da üçüncü tur Suriye görüşmeleri başlıyor

Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmelerinin üçüncü turu 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantıya Rusya, Türkiye ve İran temsilcilerinin yanı sıra Suriye hükümeti heyeti ve silahlı muhalif gruplardan temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov parlamentoda yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Astana sürecinin barışa katkısını övdüğünü aktardı. TASS Haber Ajansı'nın haberine göre Kazak bakan Abdrakhmanov Rusya'nın Türkiye ve İran'ın katılımını teyit etti ve diğer tarafların da katılımıyla ilgili teyit beklediklerini söyledi.

İlk iki turdaki görüşmelerde 2011 yılından bu yana 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların sonlandırılmasını hedefleyen taraflar arasında büyük ölçüde ihlal edilen ateşkesin desteklenmesine odaklanılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova 10 Mart'ta yaptığı açıklamada Astana sürecinden Rusya'nın "memnun olduğunu" ve bu tür anlaşmaların Suriye'deki şiddet seviyesini azalttığını ve insani durumu iyileştirdiğini söyledi. Zakharova, Astana görüşmelerinin Birleşmiş Milletler nezdinde 23 Mart'ta Cenevre'de yapılacak beşinci tur barış görüşmelerine de yardımı olacağını belirtti.

Suriyeli isyancı gruplar geçen hafta gelecekte yapılacak görüşmelerin Suriye hükümeti ve müttefiklerinin 7-20 Mart arasında ateşkese uyup uymadıklarına bağlı olmasını ve ertelenmesini istemişti.

23 Ocak'ta Astana'da yapılan birinci tur görüşmelerde Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe sokulan ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. Astana görüşmelerinin ikinci turunda Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki ateşkesin izlenmesi için üçlü kontrol yöntemleri üzerinde anlaştığı bildirilmişti. İkinci turda Suriye hükümeti ve muhaliflerin heyetleri ile ateşkesi izleme mekanizmaları masaya yatırılmış ancak görüşmelerde büyük bir ilerleme kaydedilememişti.

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DW/Reuters/SSB,BK