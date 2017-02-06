T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Astana'da teknik görüşmeler sona erdi

Türkiye, Rusya, İran ve BM'den uzman heyetlerin, Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma için yapılan teknik görüşmeler sona erdi.

06 Şubat 2017 22:11

Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'den (BM) uzman heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de ateşkesin denetlenmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yaptığı görüşmeler sona erdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teknik görüşmelerde Suriye'de ateşkesin uygulamasına dair ayrıntıların ele alındığı belirtildi. Sözcü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Amaç, ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek bir mekanizma oluşturmak" diye konuşmuştu.

Rusya heyetinin başkanı Genel Kurmay Başkanı Vekili Stanislav Gadcimogamedov, gazetecilere verdiği demecinde, görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin sağlanması süreci, ateşkesin etkin bir şekilde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması mekanizmalarının yanı sıra provokasyonların önüne geçilmesi konularının tartışıldığını söyledi.

Rus Interfax haber ajansı, Gadcimogamedov'un toplantıda, Suriye'deki teröristlerin bulunduğu bölgelerin tam olarak belirlenmesi için ilk kez bir terör haritasının da çıkarıldığını söylediğini duyurdu.

Gadcimogamedov'un ayrıca "Heyetlerin, Suriye'deki ateşkesin sağlanmasında işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu yineledeği" belirtildi.

Ertelenen Cenevre görüşmeleri

Kapalı kapılar ardında sürdürülen görüşmelerde heyetlerin yapısına ve kimlerden oluştuğuna dair bilgi ise verilmedi.

23 Ocak'ta Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantıda, Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe sokulan ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. BM himayesinde Cenevre'de daha önce sonuç alınamayan barış görüşmelerinin 8 Şubat'ta devam ettirilmesi planlanıyordu. Ancak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalifler arasında Astana'da yürütülen dolaylı görüşmelerden yararlanmak üzere Cenevre görüşmesini erteleme kararı aldıklarını kaydetmişti.

Reuters haber ajansı diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde, Cenevre görüşmelerinin 20 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,BK/BÖ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye RusyaSuriyeRusyaBirleşmiş MilletlerKazakistanAstana SuriyeDışişleri BakanlığıGenel Kurmay Başkanı Vekili Stanislav GadcimogamedovInterfaxGadcimogamedovCenevreOcak Astana Türkiye RusyaDışişleri Bakanları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24