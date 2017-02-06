Astana'da teknik görüşmeler sona erdi

Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'den (BM) uzman heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de ateşkesin denetlenmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yaptığı görüşmeler sona erdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teknik görüşmelerde Suriye'de ateşkesin uygulamasına dair ayrıntıların ele alındığı belirtildi. Sözcü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Amaç, ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek bir mekanizma oluşturmak" diye konuşmuştu.

Rusya heyetinin başkanı Genel Kurmay Başkanı Vekili Stanislav Gadcimogamedov, gazetecilere verdiği demecinde, görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin sağlanması süreci, ateşkesin etkin bir şekilde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması mekanizmalarının yanı sıra provokasyonların önüne geçilmesi konularının tartışıldığını söyledi.

Rus Interfax haber ajansı, Gadcimogamedov'un toplantıda, Suriye'deki teröristlerin bulunduğu bölgelerin tam olarak belirlenmesi için ilk kez bir terör haritasının da çıkarıldığını söylediğini duyurdu.

Gadcimogamedov'un ayrıca "Heyetlerin, Suriye'deki ateşkesin sağlanmasında işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu yineledeği" belirtildi.

Ertelenen Cenevre görüşmeleri

Kapalı kapılar ardında sürdürülen görüşmelerde heyetlerin yapısına ve kimlerden oluştuğuna dair bilgi ise verilmedi.

23 Ocak'ta Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantıda, Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe sokulan ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. BM himayesinde Cenevre'de daha önce sonuç alınamayan barış görüşmelerinin 8 Şubat'ta devam ettirilmesi planlanıyordu. Ancak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalifler arasında Astana'da yürütülen dolaylı görüşmelerden yararlanmak üzere Cenevre görüşmesini erteleme kararı aldıklarını kaydetmişti.

Reuters haber ajansı diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde, Cenevre görüşmelerinin 20 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

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