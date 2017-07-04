Astana’da Suriye görüşmeleri başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinin beşinci turunda daha çok, ülkede güvenli bölge oluşturulması planlarına odaklanılıyor.

Rus haber ajansları, toplantıda Rus, İran ve Türk yetkililerin hazır bulunduğunu söyledi. İki gün devam edecek görüşmeler kapsamında, ortak oturum öncesi ikili görüşmeler yapılması planlanıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın danışmanı Auar Zhainakov, Beşar Esad yönetimi ve muhalif kanatlardan isimlerin yer aldığı delegelerin de Astana'ya ulaştığını teyit etti.

Esad rejimini destekleyen Moskova ve Tahran ile bazı silahlı muhalif grupları destekleyen Ankara arasında Suriye'de "dört çatışmazlık bölgesi” oluşturulması yönünde imzalanan protokol, şu ana dek 320 bin kişinin hayatına mal olan çatışmaların hafiflemesi açısından büyük bir başarı olarak görülüyor.

Protokol kapsamında, silahlı muhalifler ve rejim kuvvetlerinin altı ay boyunca hava saldırıları da dahil bu bölgelerde tüm düşmanlıkları bırakması öngörülüyor. Bu bölgelerde 2,5 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Anlaşma duyurulduktan sonra ilk haftalarda bu dört bölgede şiddet azalmıştı. Bir tek Daraa'da şiddette artış görüldüğü kaydedildi.

Ancak taraflar, net sınırların tespit edilmesi konusunda belirlenen 4 Haziran tarihine kadar bir sonuç almayı başaramadı. Bu bölgelerin nasıl ve kim tarafından denetleneceği de belirsiz.

Öte yandan, Suriye ordusu, söz konusu çatışmazlık bölgeleri içinde kalan Daraa, Kuneytra ve Suveyda'da 6 Temmuz'a kadar ateşkes ilan etti.

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DW/AFP/BS/GA