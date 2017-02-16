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Dünya
Deutsche Welle

Astana'da ikinci tur Suriye görüşmeleri

Astana'da ikinci tur Suriye görüşmeleri bugün başlıyor. Toplantıda siyasi bir uzlaşıdan çok ateşkes konusuna odaklanılması bekleniyor.

16 Şubat 2017 13:24

Suriye görüşmelerinin ikinci turu Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün başlıyor. Astana görüşmelerine Rusya, Türkiye ve İran temsilcilerinin yanı sıra Suriye hükümeti delegeleri ve muhalifler de katılacak.

Daha önce 15 Şubat olarak planlanan görüşmeler, nedeni belirtilmeyen bazı ”teknik sorunlar" nedeniyle 16 Şubat'a ertelenmişti.

2011 yılından bu yana 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların sonlandırılmasını hedefleyen taraflar arasında çarşamba gününden bu yana ikili görüşmelerin ise sürdüğü kaydedildi.

Suriyeli muhaliflerin sözcüsü Yahya el Aridi, muhaliflerin katılım gösterdiğini ancak Şam ile doğrudan müzakereyi reddettikleri için geçen ayki Astana görüşmelerine kıyasla daha küçük bir delegasyonla katıldıklarını söyledi. Muhalifler müzakerelere Ceyşul İslam'ın (İslam Ordusu) lideri Muhammed Alluş liderliğinde katılacak.

Muhaliflerle Suriye hükümeti doğrudan görüşmeyecek

Suriye rejimini ise BM nezdindeki büyükelçisi Beşar El Caferi temsil edecek. Rus Ria Novosti haber ajansına konuşan El Caferi, hükümetle muhalifler arasında doğrudan görüşmelerin planlanmadığını belirtti.

İlk Astana görüşmeleri ocak ayında düzenlenmiş ancak önemli bir sonuca ulaşılamamıştı. Son tur görüşmelerde, daha çok sürekli sekteye uğrayan 6 haftalık ateşkesin desteklenmesine odaklanılacak. Siyasi açıdan bir uzlaşıya ise 23 Şubat'ta Cenevre'de ulaşılması hedefleniyor.

Rusya, Astana'ya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev'i, İran ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari'yi gönderiyor.

BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ise görüşmelere katılmıyor ancak ofisinin teknik bir ekiple temsil edileceğini söyledi. Staffan de Mistura, ayrıca Münih'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi planladığını kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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