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BBC Türkçe

Astana'da İdlib anlaşması: Türkiye, Rusya ve İran gözlemci gönderecek

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yürütülen görüşmelerde Suriye'nin İdlib bölgesine 500'er gözlemci göndermek konusunda anlaştı. Gözlemci kuvvetlerin faaliyetlerinin, üç ülke arasında oluşturulacak Müşterek Koordinasyon Merkezi tara

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye ile ilgili yapılan görüşmelerde Suriye'nin İdlib bölgesinde dördüncü bir güvenli bölgeyi beraber koruma konusunda anlaştı.

Üç ülke beraber yaptığı açıklamada, İdlib ile İdlib'in komşusu olan Latakya, Hama ve Halep bölgelerine devriye gezmesi için kendi güçlerini göndermeleri konusunda anlaşmaya ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Astana toplantılarının üç garantör ülkesi arasında sağlanan mutabakat uyarınca, sözkonusu üç ülkeden gözlemciler, çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada aynı zamanda, "Gözlemci kuvvetlerin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olabilecek ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştır" denilerek gözlemci kuvvetlerin faaliyetlerinin, üç ülke arasında oluşturulacak Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından koordine edileceği belirtildi.

Reuters'a konuşan Rus müzakereci ise Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib bölgesine 500'er gözlemci göndereceğini ve Rusya'nın göndereceklerinin askeri güç olacağını belirtti.

Rus müzakereci, gözlemcilerin konuşlanacağı yerlerin ise daha kararlaştırılmadığını söyledi.

Suriye'deki krize çözüm bulmak amacıyla geçen yılın sonunda ateşkes ilan edilmiş, Astana toplantıları çerçevesinde ise 4 Mayıs tarihinde Suriye'nin çeşitli noktalarında çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması kararlaştırılmıştı.

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