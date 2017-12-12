Astana’da bir sonraki Suriye görüşmelerinin tarihi belirlendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Aralık (DHA) - Astana’da düzenlenecek 8. Uluslararası Suriye görüşmelerinin 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ”Astana süreci çerçevesinde bir sonraki uluslararası Suriye görüşmeleri 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak” denildi.

8. Astana görüşmelerinin gündeminde tutuklananların serbest bırakılması, yaşamını yitirenlerin cenazelerinin iadesi, kaybolanların aranması gibi konuların yer alacağı kaydedildi. Ayrıca taraflar çatışmasızlık bölgelerin geleceğini, Suriye’de UNESCO listesinde bulunan eserler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda döşenilen mayınların kaldırılmasını da görüşecekler.