Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi

Suriye'de ateşkesi güçlendirmek için Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimi ile yapılan görüşmelerin ilk günü sona erdi. Fransız Haber Ajansı AFP diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye hükümeti ile muhalif gruplar arasında dolaylı olarak gerçekleştirilen görüşmelerin ilk gününde gözle görülür bir ilerleme sağlanamadığını duyurdu.

Görüşmelerin ilk gününde görüşmelerin doğrudan yapılması planlanıyordu. Ancak muhalif grupların sözcüsü Yahya El Aridi, Suriye rejimine bağlı birliklerin Şam yakınlarındaki saldırılarını gerekçe göstererek doğrudan görüşme yapılmayacağını açıkladı.

Bunun üzerine görüşmeler dolaylı olarak gerçekleştirildi. Muhalif grupların sözcüsü Aridi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Türk ve Rus heyetleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Aridi, her iki tarafın da geçen ay Ankara ve Moskova'nın arabuluculuğu ile sağlanan ateşkese ilişkin konularda çalışmalarda bulunduğunu ifade etti. Aridi, görüşmelere yarın devam edileceğini söyledi.

Karşılıklı sert açıklamalar

Görüşmelerde taraflardan karşılıklı olarak sert açıklamalar da geldi. Suriye'deki muhalifleri temsilen görüşmelere katılan Ceyşul İslam grubundan Muhammed Alluş, Suriye hükümetini "hükmeden çete” olarak tanımladı. Buna karşılık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı temsilen görüşmelerde yer alan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, Alluş'u "silahlı teröristlerin oluşturduğu heyetin” lideri olarak nitelendirdi.

Ancak bu sözlere rağmen taraflar dolaylı görüşmelerde Aralık ayından bu yana devam eden, ancak yer yer ihlal edilen ateşkesin güçlendirilmesi için hazır olduklarını ortaya koydular. Bu görüşmeler, 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak siyasi müzakarelerin ön aşaması olarak değerlendiriliyor.

Alluş: Ateşkes olmadan adım atmayacağız

Geçen yıl Cenevre kentinde yapılan görüşmelere de katılan Muhammed Alluş "öncelikle ateşkesin güçlendirilmesi için geldik. Yerinde ateşkesin sağlandığını görmeden, başka hiçbir adım atmayacağız” dedi. Alluş, ateşkesin geçiş hükümeti kurulmasını öngören BM kararları ile de bağdaşması gerektiğini belirtti.

Suriye hükümetinin temsilcisi El Caferi de, Suriye resmi haber ajansı Sana'ya verdiği demeçte, Şam'ın Astana'daki görüşmeler sonucunda çatışmaların sona ermesini umduğunu belirtti. El Caferi, böylelikle terörist ve ılımlı gruplar arasında ayrım yapılabileceğine işaret etti.

Öte yandan, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Türkiye ve Rusya'dan ateşkesi denetleyecek bir mekanizma oluşturmalarını istedi. Rus haber ajansı TASS, Ankara, Moskova ve Tahran'ın iki gün sürecek görüşmelerin sonunda ateşkesi denetleyecek bir mekanizmaya ilişkin planı açıklayacağını duyurdu.

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dpa/ AFP/ AP, JD/BK