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Yaşam

Assos'tan Knidos'a Ege kıyılarına yolculuk rehberi

"Tüm Ege'yi gezecek zamanınız da bütçeniz de olmayabilir. Hiç olmazsa bir kısmında bizimle olun"

09 Nisan 2015 20:48

Gazeteci yazar Ümit Otan'ın son kitabı "Assos'tan Knidos'a Ege Kıyıları"  raflardaki yerini aldı. Daha önce "Adalar Denizine Yolculuk" adlı kitabını yazan Otan, bu kitabında da  tüm Ege'yi adım adım gezerek okura alternatif tatil olanakları sunuyor. Yaklaşan yaz ayları öncesinde, Ege'de tatil yapmayı planlayanların ellerinden düşüremeyecekleri "Assos'tan Knidos'a Ege Kıyıları" kitabıyla ilgili şunları söylüyor: 

"Yollarda, dağlarda, binlerce yıllık mekânlarda gezinirken, serin sularda yüzerken bir müzik çalar içinizde. Müzik durduğunda bir öykü 'fışkırır' eskilerden bir yerlerden. Hiç olmadık yerlerde hiç olmadık bir fotoğraf gelir oturur önünüze...

"Gezdiklerimizi, gördüklerimizi hayallerimizle sarmaladığımız bir yolculuğa çıkacağız. Assos'ta, Smyrna'da, Miletos'ta, Knidos'ta binlerce yıllık görkemli yapılara dokunurken, Goethe'nin sesi çınlayacak kulaklarımızda: Taşlar seslenin bana, konuşun yüce saraylar... Tüm Ege'yi gezecek zamanınız da bütçeniz de olmayabilir. Hiç olmazsa bir kısmında bizimle olun. Toprağa basalım, deniz kenarlarına çadırlar kurup yıldızları seyredelim. Çok yorulduğumuzu sanarak ne kadar dinlendiğimizi fark edelim."

 

 

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