Associated Press, Naomi Osaka ve LeBron James'i 'Yılın Atleti' seçti

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ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Los Angeles Lakers'ın forveti LeBron James ve tenis yıldızı Naomi Osaka'yı yılın atleti seçti.

Bu hafta sonu yapılan oylamada James ve Osaka sadece sporlarındaki başarıları için değil, aktivist yönleri sebebiyle de onore edildi.

Osaka, AP'ye yaptığı açıklamalarda, "Bu yaz polisin George Floyd, Breonna Taylor ve Jacob Blake gibilerine yaptıkları adaletsizlikler kalbimi kırdı. ABD Açık'taki zaferimle gurur duyuyorum, ama insanlara gerçek problemlerden söz edebildiğim için daha gururluyum" dedi.

LeBron ise, "Hala parkede ne yapmam gerektiğini biliyorum ve tabii ki her maç elimden geleni yapıyorum. Ama artık kortun dışında daha çok etki yaratabilirim" diye konuştu. James, basketbol dışında da insanları bir araya getirmek için mücadele vermeye devam edeceğini ifade etti.

LeBron James, 2019'da da AP tarafından 2010-2019 yılları arasının en iyi erkek atleti seçilmişti.

Osaka, ABD Açık karşılaşmalarından önce korta üstünde polis tarafından öldürülen vatandaşların ismi yazan maskelerle çıkmıştı. Osaka ABD Açık'ı kazanırken, James de Lakers ile NBA şampiyonu oldu.