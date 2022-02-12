Associated Press: ABD, Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltmaya hazırlanıyor

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Batılı istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olduğu konusunda uyarılarda bulunurken ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltmaya hazırlandığı belirtildi.

Associated Press'e konuşan ABD yetkilileri, Washington'ın cumartesi günü tüm büyükelçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasını istediklerini açıklayacağını iddia etti.

İsminin paylaşılmasını istemeyen yetkililer, ABD'nin ülkedeki diplomatik varlığını koruyabilmesi için bir grup diplomatın ülkenin en batı ucuna; Polonya sınırına gönderilebileceğini ifade ettiler.

Pentagon, cuma günü zaten bin 700 asker bulundurduğu Polonya'ya üç bin asker daha yollayacağını açıklamıştı.

ABD, daha önce Kiev Büyükelçiliği'nde çalışanların ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Sullivan, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın günler içinde Ukrayna'nın işgaline başlayabileceğini ifade etti. ABD istihbaratı, başkent Kiev'e de büyük bir saldırı yapılabileceğine inanıyor.