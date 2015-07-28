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Kültür-Sanat

Associated Press, 120 yıllık arşivini YouTube'a yüklüyor

Associated Press'in görüntüleri arasında Berlin Duvarı’nın yıkılışı, Yaser Arafat’ın Doğu Berlin’i ziyareti, Papa John Paul’ün ilk konuşması da var

28 Temmuz 2015 14:00

Dünyanın en eski ve en saygın basın kurumlarından biri olan Associated Press, YouTube’a yaklaşık 550 bin adet video yüklemeye karar verdi. Arşiv görüntü sağlayan British Movietone ile ortak hareket edecek olan Associated Press, 1895 tarihine kadar giden haber amaçlı görüntülerini paylaşacak. Toplam 1 milyon dakikanın üzerinde görüntünün dijital ortama geçmesi bekleniyor.

AP’nin arşivleri arasında 1906 San Francisco depremi, Pearl Harbor bombalamasından özel görüntüler, Berlin Duvarı’nın inşası ve yıkılışı, Yaser Arafat’ın Doğu Berlin’i ziyareti, Papa John Paul’ün ilk konuşması da bulunuyor. Arşivlerde 1972’deki bir kış defilesinden ilginç görüntüler bulmak da mümkün.

Associated Press ve British Movietone’un bunu yapmaktaki asıl amacı, belgesel yapımcılarının dikkatini çekmek. Pek çok belgesel yapımcısının kaynak aramaya YouTube’dan başladığını fark eden AP, kendi yarattığı AP Archive kanalıyla birlikte bu yapımcıları yönlendirmek istiyor. Yani özetle, AP Archive’dan videoları izleyip, tam anlamıyla lisanslamak için Associated Press’e başvuracaklar. 

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