-ASSANGE'YE 2. KIRMIZI BÜLTEN ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiliz makamlarının WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için hazırlanan ikinci bir tutuklama müzekkeresinin, yakın zamanda ellerine geçmesini beklediklerini ve Assange'ın tutuklanabileceğini bildirdi. Binlerce gizli belgenin yayınlanmasına yardımcı olan ve İsveç'in iki kadına taciz suçlamasıyla sorgulamak istediği Assange için İsveç makamlarının, ilk tutuklama müzekkeresinin İngiliz adli mercilerince reddedilmesinin ardından ikincisini çıkardıkları belirtiliyor. Avrupa çapında kırmızı bülten sürecini izleyen İngiltere Organize Suçlar Kurumu'nun (Soca) bu konuda yorum yapmaktan kaçınmasına karşın, Assange'ın İngiliz avukatı Mark Stephens, polisin müvekkiliyle temasa geçmek isterse, nerede olduğunu bildiğini açıkladı. Öte yandan, Julian Assange, İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesindeki online bir forumda soruları yanıtladı ve ölüm tehditleri aldığını bildirdi. Assange, bunun üzerine ekibinin güvenlik önlemlerini arttırdığını belirtti. Assange'ın fiili bir saldırıya maruz kalıp kalmadığı belirtilmedi. -ASSANGE'IN BİYOGRAFİSİ- WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı Julian Paul Assange, 3 Temmuz 1971'de, Avustralya'nın kuzeydoğusunda Queensland eyaletinde Büyük Okyanus'a bakan Townsville kentinde doğdu. Anne ve babası tiyatrocu olan Assange'ın annesi halen bir kukla tiyatrosu işletiyor. 20'li yaşlarında Assange, uzman bir bilgisayar programcısı olarak ün yaptı. 15 yıl önce "hackleme" yapmaktan, yani bilgisayar korsanlığı suçundan hüküm giydi, suçu tekrar etmeme şartıyla para cezasını ödemekten kurtuldu. 30 yaşına doğru matematik ve fizik okumak için Melbourne Üniversitesi'ne giden Assange, sırt çantasıyla hep seyahat eden, İzlanda'dan Kenya'ya dünyayı dolaşan bir gezgin olarak tanındı. Birlikte çalıştığı kişiler onun ciddi, çok zeki, kararlı hatta zaman zaman paranoyak olduğunu belirtiyor. Ağzı sıkı olarak tanınan Assange'ın, yanında birkaç cep telefonu taşıdığı ve bir keresinde takip edildiğine inandığını söylediği belirtiliyor. Zamanının çoğunu geçirdiği İsveç'te iki WikiLeaks çalışanı gönüllü kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi, ancak Assange iddiayı reddetti. -WIKILEAKS- Assange'ın 2006'da kurduğu WikiLeaks'in tam gün çalışan 5 elemanı var. Onlarca aktif gönüllüsü ve dünyadan yarım gün çalışan 800 gönüllüsü olan Assange, yüz binlerce belge toplayan WikiLeaks'in araştırmacı gazetecilikte "klasik medyayı" tamamlayacağını düşünüyor. Assange, "Hiçbir zaman bir kaynağa taviz vererek anlaşmadık" diyor. Facebokk ve Twitter'da "zehir zemberek" sözleriyle tanınan Assange'ın kurduğu WikiLeaks'in sayfalarının dünyada 300-400 bin sadık takipçisi bulunuyor.