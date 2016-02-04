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Dünya
Deutsche Welle

Assange teslim olma şartını açıkladı

Yıllardır Ekvador'un Londra'daki Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisine teslim olma şartını açıkladı.

04 Şubat 2016 14:55


Julian Assange, İngiltere'deki tutukluluk haliyle ilgili BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun vereceği kararı beklediğin söyledi. Kararın aleyhinde olması halinde İngiliz polisine teslim olacağını açıklayan Assange, lehinde bir karar çıkması halinde ise pasaportunun iadesini talep ettiğini vurguladı.

'BM kurumu Assange'dan yana karar aldı'

BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu (UN Working Group on Arbitrary Detention) konuyla ilgili henüz resmi açıklamada bulunmadı. Ancak BBC'nin haberine göre Cenevre'de bulunan BM kurumu Julian Assange hakkındaki tutuklama kararlarının yasadışı olduğuna karar verdi. Haberde, BM uzmanlarının Assange'ın derhal serbest bırakılmasını talep edecekleri belirtildi.

2012'den beri dışarıya adımını atmadı

Wikileaks kurucusu İsveç'te iki kadına tecavüzle suçlanıyor. Assange, İsveç'li yetkililerin kendisini ABD'ye gönderecekleri kaygısıyla İngiltere'de 2012 yılında Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dünya çapında yankı yaratan binlerce yazışmasını yayınlayan Assange'ın siyasi iltica talebi Ekvador tarafından kabul edilmiş, ancak Büyükelçiliği kuşatma altında tutan İngiliz polisi Assange'ın buradan çıkışına izin vermemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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