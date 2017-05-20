Assange özgürlüğüne kavuşacak mı?

İsveç Savcılığı, 5 yıldır Londra'daki Ekvador büyükelçiliği binasında yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı.

Karara gerekçe olarak "davayla ilgili bütün delillerin değerlendirilip sanığın masumiyetine kanaat getirilmiş olması değil, soruşturmayı sürdürme imkânının bulunmaması" gösterildi.

Hakkındaki tecavüz soruşturması kapansa bile Assange'ın kısa vadede özgürlüğüne kavuşacağına ihtimal verilmiyor.

İngiliz polisi Assange'ı hâlâ "kefaletle serbest bırakılmayı kötüye kullanmak"tan arıyor. Bu suçlamanın düşüp düşmeyeceği henüz belli değil.

İngiltere polisi, büyükelçilik binasından ayrılması durumunda Assange'ın tutuklanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, İsveç'teki soruşturma kapanmış olsa bile Assange hakkındaki tutuklama emrini yerine getirmekle yükümlü olunduğu belirtildi.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde kendisi için tahsis edilen bir odada yaşıyor.

Assange: Zafer günü

Assange hakkındaki tecavüz dosyasının kapanmasının ardından elçilik binasının balkonuna çıkarak bugünün kendisi için bir zafer günü olduğunu söyledi.

İngiliz mahkemesi daha önce Avustralya vatandaşı olan Assange'ın tacizle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Julian Assange, İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilmekten endişe duyduğu için 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Trump-Assange ilişkisi

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Wikileaks'e sempati duyduğu biliniyor. Destekçileri Trump'ın başkanlığı döneminde Assange'ın affedilmesini istiyor.

Wikilieaks, başkanlık seçim kampanyası süresince Demokratlar'a ait binlerce elektronik yazışmayı ifşa etmişti. Bu yazışmalar arasında Hillary Clinton'ın seçim kampanyasından sorumlu John Podesta'nın mailleri de bulunuyordu.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tweetini paylaşan Trump, "Julian Assange Podesta'yı 14 yaşındaki bir çocuğun hacklemiş olabileceğini söylüyor. Demokratik Ulusal Komite (DNC) neden bu kadar dikkatsizdi? Assange, bilgileri kendisine Rusya'nın vermediğini de söyledi" demişti.

ABD'li istihbarat servisleri ve eski Başkan Obama hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Wikileaks'in kurucusu Assange ise hacker saldırılarının arkasında Rus hükümetinin olduğu iddialarını geri çevirmiş, Moskova da iddiaları reddetmişti.

O dönem bazı Cumhuriyetçi politikacılar Trump'ın Assange'a mesafeli yaklaşmasını istemiş, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Assange'ın Rusya'nın hizmetinde olduğunu söyleyerek, "Kaçak, veri çalıyor, ulusal güvenliği tehlikeye atıyor" demişti.

Öte yandan Nisan ayı sonunda açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, devlet sırlarının ifşa edilmesiyle mücadelenin ve bu çerçevede Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasının yeni ABD yönetimi için "öncelik" olduğunu açıkladı.

Wikileaks 2010 yılında ABD'nin dış temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belge yayınlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,AFP/MK,ÖA