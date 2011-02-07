-ASSANGE İSVEÇ'E İADE EDİLECEK Mİ? LONDRA (A.A) - 07.02.2011 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesinin görüşüleceği dava süreci bugün başlıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güney doğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinde TSİ 12.00'de başlayacak duruşmanın, yarın da sürmesi bekleniyor. Wikileaks'in kurucusunun avukatlarının duruşmada, İsveçli savcıların Assange'ı tutuklayamayacağını çünkü, henüz hangi suçlarla itham edildiğinin bilinmediğini savunacaklarını bildiriliyor. İade duruşmasında avukatların ayrıca, insan hakları konusuna odaklanması öngörülüyor. İngiliz basını, Assange'ın avukatı Geoffery Robertson'ın, müvekkili eğer İsveç'e iade edilirse, ABD'ye gönderileceği ve burada da Guantanamo cezaevine konulabileceğini savunacağını kaydediyor. Avukat Robertson'ın müvekkilinin ABD'ye gönderilmesi ihtimalinde, ölüm cezası ile bile karşı karşıya kalabileceğini söyleyeceği bildiriliyor. Avukatların ayrıca teknik bazı konulara odaklanması öngörülüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, davadaki İsveçli savcının "yasal bir yargı yetkilisi olmadığının" ve Assange hakkında iddia edilen suçlamaların iadenin gerekçesi olamayacağının savunulacağını belirtiyor. Assange'ın İsveç'e iade edilmesi halinde adil bir yargılanmayla karşılaşmayacağı çünkü İsveç'te tecavüz davalarının jürisiz ve gizli olarak yürütüldüğünün de duruşmada, Assange'ın avukatları tarafından söylenmesi öngörülüyor. İsveç, Assange'ı geçen yıl iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyor. Assange iddiaları reddederken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu ve Wikileaks'in ABD'nin gizli belgelerini yayımlamasından ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. İngiltere'de suçluların iadesine ilişkin son kararı İçişleri Bakanlığı veriyor. İade duruşmalarında, talep eden ülkedeki insan hakları konusu dikkate alınıyor. Julian Assange, 16 Aralık 2010'dan bu yana, Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkamıyor. Wikileaks'in kurucusu, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartmasıyla aralık ayında Londra'da gözaltına alınmıştı. 9 gün Londra'daki Wandsworth cezaevinde tutulan Assange, 14 Aralıkta İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine çıkartılmıştı. Kefaletle serbest bırakılması talep edilen Assange'la ilgili bu karar kabul edilmiş ancak İsveç tarafı kararı temyize götürmüştü. 16 Aralıktaki temyiz duruşmasında ise yargıç, Assange'ın 240 bin sterlin kefalet karşılığında, şartlı tahliyesini onaylamıştı. Assange'ın geçen ay ise İsveç'e iadesinin görüşüldüğü dava süreci başlamış ve asıl duruşma tarihleri belirlenmişti.