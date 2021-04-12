Assange'ın partneri Morris: Wikileaks kurucusu savaş suçlarını yayımladığı için tutukluyken Britanya Çin'le "değerler savaşı" başlatamaz

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Tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu ve eski yayın yönetmeni Julian Assange'ın partneri Stella Morris, Britanya'nın otoriter rejimlere karşı yürüttüğü kampanyalarda elini güçlendirmesi için ABD Başkanı Joe Biden'a Assange'a yöneltilen casusluk suçlamalarını düşürmesi için çağrıda bulunması gerektiğini söyledi.

Assange ile iki çocuğu olan Morris, Wikileaks kurucusunun cezaevinde tutulmasının Britanya'nın küresel itibarına verdiği zarara dikkat çeken bir kampanya yürütüyor.

The Guardian'a konuşan Morris, "Assange'a yapılan müdahale Britanya'yı dünya genelinde sürekli taviz verir gösteriyor. Otoriter rejimler hem özel konuşmalarda, hem de Birleşmiş Milletler gibi uluslararası sahnede puan kazanıyor. Assange savaş suçlarını yayınladığı için Belmarsh Cezaevi'ndeyken Çin ile bir değerler savaşı başlatamazsınız. Başlangıç noktanız buysa ahlaki olarak daha iyi bir yerde olamazsınız" dedi.

Morris, "ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin ile ABD arasındaki farkın Çin'in kendisini eleştirenleri hapse atması olduğunu söyledi. Britanya uluslararası ortamda bu konu nedeniyle ne kadar eleştirildiğini veya yumuşak gücünün ne kadar zarar gördüğünü farkında mı bilmiyorum" diye konuştu. Morris, otoriter liderlere siyasi tutukluları bırakma çağrısı yaptığında Britanya'ya karşı gündeme Assange'ın tutukluluğunun getirilebileceğine dikkat çekti.