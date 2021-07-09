Assange'ın nişanlısından ABD'nin teklifine tepki: Onu ömür boyu hapiste tutmak istiyorlar

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Wikileaks kurucu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın nişanlısı Stella Morris, ABD'nin Assange'ın iade edilmesi durumunda maksimum güvenlikli hapishanede tutulmayacağı söylemine karşı çıktı.

Morris, bunun "Assange'ı ömür boyu hapishanede tutmak için bir formül olduğunu" ifade etti.

Britanya, ABD'nin iade talebini Assage'ın ruh sağlığını gerekçe göstererek reddetmişti. ABD, Britanya'ya yaptığı itirazda Assange'ın casusluk ve bilgisayar korsanlığı suçlamalarından suçlu bulunursa memleketi Avustralya'da cezasını çekebileceğini; ABD'de en yüksek güvenlikli hapishanede tutulmayacağını belirtmişti.

Morris, Assange'ın Avustralya'da cezaevinde yatabileceği belirtilse de, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı almasının on yıllar sürebileceğini ifade etti. Morris aynı zamanda ABD'de 80 bin tutuklunun tecritte tutulduğuna dikkat çekti.