Assange'ın ABD'ye iade davasında duruşma Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Britanya'da bir yıldır tutuklu olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange 'ın duruşması yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2 Kasım'dan sonraki bir tarihe ertelendi.

Savcı Vanessa Baraitser tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın Koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan sonraki bir tarihte görüleceği belirtildi.

Asange'ın ABD'ye iadesinin görüşüldüğü duruşmanın bir sonraki celsesinin 18 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

TIKLAYIN - Assange'ın avukatları, Wikileaks kurucusunun duruşmalarının ertelenmesini istedi

Assange'in avukatları ile ABD temsilcilerinin takvimler üzerinde anlaşabilmesi için davalar 4 Mayıs'a kadar tamamen askıya alındı.