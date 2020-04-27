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Dünya

Assange'ın ABD'ye iade davasında duruşma Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Duruşmanın 2 Kasım'dan sonra bir tarihe ertelendiği belirtildi

27 Nisan 2020 13:42

Britanya'da bir yıldır tutuklu olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın duruşması yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2 Kasım'dan sonraki bir tarihe ertelendi. 

Savcı Vanessa Baraitser tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın Koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan sonraki bir tarihte görüleceği belirtildi.

Asange'ın ABD'ye iadesinin görüşüldüğü duruşmanın bir sonraki celsesinin 18 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

TIKLAYIN - Assange'ın avukatları, Wikileaks kurucusunun duruşmalarının ertelenmesini istedi

Assange'in avukatları ile ABD temsilcilerinin takvimler üzerinde anlaşabilmesi için davalar 4 Mayıs'a kadar tamamen askıya alındı.

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