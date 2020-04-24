Assange'ın avukatları, Wikileaks kurucusunun duruşmalarının ertelenmesini istedi

T24 Dış Haberler

Britanya'da tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın avukatları, aktivistin görülecek duruşmalarının ertelenmesini talep etti.

Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

Davada duruşmaların 18 Mayıs'a kadar devam etmesi beklenmiyor, ancak avukatlar "yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle müvekkilleriyle yeteri kadar görüşemediği" gerekçesiyle duruşmaların belirlenenden ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Assange'ın avukatları, ABD'yi temsil eden avukatların da bu talebe katıldığını ifade etti.

Wikileaks kurucusunun avukatları daha önce Covid-19 riski sebebiyle Assange'ın ceza evinden çıkarılması için başvuruda bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti.