-ASSANGE İFADEYE GİTMEYİNCE TUTUKLANMIŞ LONDRA (A.A) - 18.12.2010 - İngiliz Guardian gazetesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'te iki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla suçlandığı polis tutanaklarının içeriğini ayrıntılı olarak yayımladı. Gazete, polis tutanaklarından Assange'ın ve tecavüz ettiği iddia edilen iki kadının ifadelerini aktardı. Habere göre, tutanaklarda Assange'ın İsveç'in başkenti Stockholm'e 11 Ağustos 2010 tarihinde gittiği kaydediliyor. Polis tutanaklarına "Bayan A" olarak geçen kişinin, Assange'ın İsveç ziyaretini organize ettiği ve bu ziyaret sırasında kendisi olmayacağı için evinde kalmasına izin verdiği belirtiliyor. 13 Ağustos'ta tatilinden erken dönen Bayan A'nın bir gece Assange'la yemek yediği ve Bayan A'nın, aynı gece Assange'ın kendisiyle korunmasız cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediği kaydedildi. Bayan A'nın polise ifadesinde, korunmasız cinsel ilişkiyi engellemek için birkaç kez çaba gösterdiğini ancak Assange'ın izin vermediğini iddia ettiği kaydedildi. Assange'ın daha sonra korunmayı kabul ettiğini söyleyen Bayan A, yine de korunmalı cinsel ilişkinin gerçekleşmediğini ifade etti. Assange'ın konuya ilişkin İsveç polisine verdiği ifadede ise, Bayan A ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettiği ancak korunmasız cinsel ilişki gerçekleştiği iddialarını reddettiği belirtildi. Tutanaklarda Assange ayrıca, olayın gerçekleştiğinin iddia edildiği geceden sonra bir hafta daha Bayan A ile kalmaya devam ettiğini ve Bayan A'nın bu konuyu gündeme dahi getirmediğini söyledi. Olayın gerçekleştiği iddia edilen akşamın ertesi günü ise Assange'ın Bayan A tarafından organize edilen bir seminerde konuştuğu bildirildi. Assange'ın tecavüz ettiği iddia edilen ikinci kadın Bayan W'nun ise bu seminere dinleyici olarak katıldığı ve Bayan A'yı tanıdığı belirtildi. Tutanaklarda, seminerden sonra verilen öğle yemeğinden, Assange'ın Bayan W ile birlikte ayrıldığı kaydedildi. Bayan W'nin polise verdiği ifadede, Assange'la sinemaya gittiklerini ve aralarında yakınlaşma olduğunu söylediği belirtildi. Bayan W'nun Assange'ın cinsel ilişkide korunmak istemediğini söylediği, kendisinin de bunu kabul etmediğini belirttiği bildirildi. Bayan W polis ifadesinde ertesi sabah dışarı çıktığını sonra tekrar yatağa girip Assange'ın yanında uyuya kaldığını, uyandığında ise Assange'la cinsel ilişki halinde olduklarını ve Assange'ın korunmadığını söylediğini ifade ettiği kaydedildi. Tutanaklarda, 20 Ağustos'ta Bayan A ile Bayan W'nun Assange'ın cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıkları belirleyen STD testi yaptırmayı reddetmesinin ardından Assange hakkında polise şikayette bulundukları belirtildi. Konunun daha sonra İsveç basınına yansıdığı kaydedildi. -TUTUKLAMA KARARI- Guardian, İsveç'in Assange hakkında tutuklama emrini çıkartmasının nedeninin, Assange'ın Eylül ayı sonunda İsveç'ten ayrılması ve 14 Ekim'de İsveç savcılık makamlarıyla yapacağı görüşmeye gelmemesi olduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Gazete, Assange'ın kendilerine tecavüz ettiğini iddia eden iki kadını da tanıyan, İsveç'teki Wikileaks grubunun koordinatörünün şu görüşlerine yer verdi: "Bu normal bir polis soruşturmasıdır. Polisin tam olarak ne olduğunu bulmasına izin verilmeli. Wikileaks'in düşmanları bunu kullanmak isteyecektir ama bu konu iki kadın ve Julian'ı ilgilendirir." İsveç Assange'ı, iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor. Assange'ın avukatları ve destekçileri ise İsveç'in iddialarının "siyasi" olduğunu savunuyor. Assange "İsveç'e iadesini önlemek için mücadele edeceğini" söylerken, Londra'da Assange'ın İsveç'e iadesinin görüşüleceği hukuk sürecine 11 Ocak 2011'deki duruşmayla başlanması bekleniyor. İngiliz Yüksek Mahkemesi önceki gün Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasına yapılan itirazları reddetmiş ve Assange 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliye edilmişti.