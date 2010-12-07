Assange hakim karşısında

T24 - İsveç'in tecavüzle suçladığı Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Londra'daki Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi'ne getirildi. Mahkemedeki ön duruşmada, İsveç'in Assange'la ilgili tutuklama talebinin geçerliliği görüşülecek.



İngiliz basını, kısa sürmesi beklenen ön duruşmada ayrıca, asıl duruşma tarihinin belirleneceğini bildiriyor. Birkaç hafta içinde görülmesi beklenen asıl duruşmada ise, Assange'ın İsveç'e iade edilip edilmeyeceği konusunun ele alınacağı belirtiliyor.



İngiliz basını ayrıca, Assange'ın gözaltına alınmasının Wikileaks'in son yayımladığı ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarıyla ilgili olmadığına dikkati çekiyor.



Assange'ın, İsveç'e geçen Ağustos ayında yaptığı bir seyahatte iki kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. Assange ise iddiaları reddediyor.



İsveç'in Avrupa genelinde hakkında tutuklama emri çıkarttığı 39 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, bu sabah Londra'daki bir karakola gelerek teslim olmuştu.







Tecavüz iddiası nereden kaynaklanıyor?

Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasının ardından İngiliz gazeteleri de polisten sızan bilgileri sütunlarına ve internet sitelerine taşımaya başladı. Daily Mail gazetesinin haberine göre, Assange’ın İngiltere’de tutuklanmasına yol açan süreç, ağustos ayında Stockholm’de başladı. Habere göre Assange, bir seminerde tanıştığı, adı "Sarah" olarak verilen 30’lu yaşlardaki kadının dairesine yerleşti ve feminist Sarah ile birlikte oldu. Sarah ile tanışmasından üç gün sonra ise 20’li yaşlardaki, adı "Jessica" olarak verilen kadınla tanışan Assange, iddiaya göre, Sarah’nın tanığı olan bu kadınla da iki kez birlikte oldu ve ikinci birlikteliğinde korunmadı.

Olayın İsveç yasalarının karmaşıklığından bu hale geldiğini yazan gazete, HIV kapmış veya hamile kalmış olabileceği endişesine kapılan Jessica’nın daha sonra Sarah’ya telefon ederek, Assange’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde buluştuğunu ve durumu kendisine anlattığını belirtti. Habere göre, Sarah Assange’a telefon etti ve dairesini terk etmesini istedi. Ardından iki kadın karakola giderek Assange’dan şikayetçi oldu. Sarah, Assange’ın kendisiyle birlikte olurken kullandığı prezervatifin hatalı olduğunu belirtirken, Jessica da Assange’ın korunmayı reddettiğini kaydetti. Bir kaynağa göre, Jessica, Assange’ı HIV testi yaptırmaya zorlamak için böyle davrandı. İki kadını sorgulayan kadın polis memuru da iki kadının mağdur olduğu sonucuna vardı ve Jessica’nın tecavüze uğradığı, Sarah’nın cinsel tacize hedef olduğuna karar verdi. Assange, yanlış bir şey yapmadığını ve iki kadınla da birlikteliğinin rızalarıyla olduğunu söylemesine karşın nöbetçi savcı Maria Kjellstrand,Assange’ın tecavüz zanlısı olarak aranmasına karar verdi.



Wikileaks sözcüsü: 'Grubu durdurmayacak'







Wikileaks’in sözcüsü, sitenin kurucusu Julian Assange’ın gözaltına alınmasının, grubu durdurmayacağını söyledi. Sözcü Kristinn Hrafnsson, "basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirdiği Assange’ın gözaltına alınmasının grubun faaliyetlerini durdurmayacağını kaydetti. İngiltere polisi, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange’ın gözaltına alındığını bildirmişti. Kristinn Hrafnsson gözaltına alınmadan önce Assange’ın zihinsel olarak ne durumda olduğu konusunda yorum yapmadı, ancak son 24 saat içinde kendisi ile temas halinde olduğunu söyledi. İsveç, sızan gizli ABD diplomatik yazışmalarını sitesinde yayımlamayı sürdüren Avustralyalı 39 yaşındaki Assange hakkında, ağustos ayında İsveç’e yaptığı ziyaret sırasında 2 İsveçli kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı









Tiyatrocu ailenin çocuğu, dünya sahnesinde







BBC'nin internet sitesinde, ABD'li diplomatların kriptolu gizli yazışmalarını yayınlamayı sürdüren Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında bir profil yazısı yayınladı.



Yazıda, ''hayranlarına göre hakikatin cesur bir savunucusu, kendisini eleştirenlere göre ise büyük boyutlardaki hassas bilgiyi toplumun erişimine sunarak insanların hayatını tehlikeye atan bir reklam avcısı'' olarak tanımlanan Assange ile birlikte bir kaç hafta seyahat eden, New Yorker dergisinin muhabiri Raffi Khatchadourian'ın Assange hakkındaki görüşlerine yer verildi.



Khatchadourian, birlikte çalıştığı kişilerin ''istekli, azimli ve özellikle bilgisayar şifrelerini kırmak konusunda yetenekli oldukça zeki biri'' olarak tanımladığı Assange'ın saatlerce hiç uyku ve yemek molası vermeden işine odaklanarak çalışan bir kişi olduğunu belirtti.



Khatchadourian, ''Assange, çoğunlukla kendisine yakın olan kişilerin, çalışmaya devam etmesi için kendisine özen göstermelerine yolaçan bir atmosfer yaratan birisi. Bunun onun karizmasıyla ilgili bir durum olduğunu belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı.



Kendisi hakkında konuşmaktan pek hoşlanmayan Assange'ın basında yeralan özgeçmişi ise şöyle:



Avustralyalı Julian Paul Assange, 3 Temmuz 1971'de, Avustralya'nın kuzeydoğusunda Queensland eyaletinde Büyük Okyanus'a bakan Townsville kentinde dünyaya geldi. Anne ve babasının tiyatrocu olması nedeniyle çocukluğu değişik yerlerde geçen Assange'ın annesi halen bir kukla tiyatrosu işletiyor.



20'li yaşlarında uzman bir bilgisayar programcısı olarak ün yapan Assange, 15 yıl önce "bilgisayarların güvenlik şifrelerini kırarak, bilgisayar korsanlığı yapmak suçundan" hüküm giydi. Mahkemeyle anlaşma yoluna giden Assange suçunu kabul etti ve aynı suçu bir daha işlememek şartıyla para cezasını ödemekten kurtuldu.



30 yaşına doğru matematik ve fizik okumak için Melbourne Üniversitesi'ne giden Assange, sırtında çantasıyla İzlanda'dan Kenya'ya durmadan dünyayı dolaşan bir gezgin olarak tanındı.



Üniversite yıllarında birlikte çalıştığı öğretim üyesi Suelette Dreyfus ile birlikte yazdığı Underground (Yeraltı) adlı kitap, bilgisayar çevrelerinde en çok okunan kitaplar arasına girdi. Assange'ı ''ahlak ve adalet kavramları, hükümetlerin ne yapması ve ne yapmaması gerektiği gibi konulara meraklı çok yetenekli bir araştırmacı'' olarak tanımlayan Dreyfus, Wikileaks'in kurucusunun, Melbourne Üniversitesinde aldığı matematik ve fizik kurslarının ardından, ''Herşeyi Şifreleyin'' adlı oldukça incelikli bir matematik bulmacasını çözerek, matematik derneğinin önde gelen bir üyesi haline geldiğini anlatıyor.



Ağzı genellikle sıkı olarak tanınan, birkaç cep telefonu taşıyan ve bir keresinde yakınlarına takip edildiğine inandığını söyleyen Assange zamanının çoğunu geçirdiği İsveç'te, ağustos ayında Wikileaks'te çalışan iki gönüllü kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.



Londra'da, hakkında suçlamaların bulunduğu İsveç'teki yetkililere iade edilmek üzere bugün tutuklanan Assange hakkında, Londra Büyükşehir polisince yapılan açıklamada, kendisi hakkında tamamı 2010 yılında olmak üzere ''kanunsuz cebir uygulamak'' fiiliyle ilgili 1 suç, ''cinsel taciz'' fiiliyle ilgili 2 suç ve ''ırza geçme'' fiiliyle ilgili 1 suç işlediği gerekçesiyle dava açıldığı belirtiliyor.



İsveç'teki savcılık Assange hakkındaki iddialarla ilgili ilk önce soruşturma açmış, sonra düşürmüş, daha sonra yeniden soruşturma açmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Assange'ın avukatı, müvekkilinin iadesine ilişkin girişimlere karşı mücadele edeceğini belirterek, "yabancı güçlerin İsveç'i etkilediğini" savunuyor.



Assange'ın avukatı önceki gün BBC'ye yaptığı açıklamada da, İsveç'te müvekkili aleyhinde yürütülen cinsel taciz soruşturmasının "siyasi içerikli" olduğunu ve Assange'ın İsveç'e iade edilmesi durumunda, ABD'ye gönderilebileceğini ileri sürmüştü.

